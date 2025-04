Lettera43.it - Congresso della Lega, il fantasma di Vannacci tra nomine rinviate e norme su misura

Una nota di “routine” per ricordare l’appuntamento del weekend, con titolo al bromuro: “, verso ilcon 725 deti”. Ma, al terzultimo capoverso, giusto prima dei link inserito per l’accredito ai giornalisti, arriva la precisazione che fa tirare un sospiro di sollievo a tanti esponenti del partito di Matteo Salvini. Al«non ci saranno, a partire da quelle dei vicesegretari». In altre parole: stop alle polemiche su Roberto.Robertoe Matteo Salvini (foto Getty).Una vittoria di Calderoli & co. oppure Salvini ha preso tempo?Se il segretario leghista vorrà l’ex generale come suo vice, quindi, la nomina non s’ha da fare a Firenze. Non è chiaro se questa decisione sia una vittoria di chi – come Roberto Calderoli, i governatori del Nord, i colleghi eurodeputati e parecchi altri big del Carroccio – vedeva come fumo negli occhi l’assegnazione di un ruolo così di rilievo a un corpo estraneo (non ha neanche la tessera del partito).