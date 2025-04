Confindustria taglia Pil 2025 a +06% con escalation dazi giù a +02%

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 2 apr. (askanews) –rivede al ribasso le stime di crescita per ildell’economia italiana. Secondo le previsioni del Centro Studi dell’associazione, quest’anno il Pil rallenta a +0,6%, da +0,9% stimato a ottobre scorso. Nel 2026 l’economia riprende slancio e la crescita sale a +1%. Ma un’protezionistica potrebbe determinare un Pil in caduta a +0,2% nele a +0,4% nel 2026. Il rischio è poi la fuga di aziende e capitali negli Usa. Nelle previsioni di primavera, gli economisti del Csc avvertono: “un’eventualeprotezionistica che comporti un persistente, invece che temporaneo, innalzamento dell’incertezza (+80% sul 2024), l’imposizione didel 25% su tutte le importazioni Usa, comprese quelle dall’Europa, e del 60% dalla Cina e l’applicazione di ritorsioni tariffarie sui beni di consumo Usa esportati, avrebbe un impatto cumulato negativo sul Pil italiano, misurato come scostamento rispetto allo scenario base, del -0,4% nele del -0,6% nel 2026”.