Confindustria taglia le stime del Pil per il 2025 | +06 e con guerra dei dazi +02 per cento

Lettera43.it - Confindustria taglia le stime del Pil per il 2025: +0,6 e con guerra dei dazi +0,2 per cento

L’incertezza economica ha raggiunto il «massimo storico» e iche verranno annunciati mercoledì sera da Donald Trump «pesano come un conflitto commerciale». Lo dice il rapporto di previsione Primaveradel Centro Studi di, secondo cui le guerre in corso e l’escalation protezionistica americana potrebbe costare al Paese 20 miliardi di euro in due anni. Le nuovediindicano un rallentamento della crescita: la previsione per ilè stata rivista al ribasso dal +0,9 peral +0,6 per, mentre nel 2026 si prevede un recupero all’1 per. La stima prevede che l’incertezza persisterà per la prima metà dele non considera l’impatto di nuovie contro. Secondo, in uno scenario peggiore di escalation protezionistica, il Pil rallenterebbe ulteriormente, con un calo del -0,4 pernele del -0,6 pernel 2026.