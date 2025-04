Unlimitednews.it - Confindustria “L’Italia rallenta nel 2025, l’incertezza è al massimo storico”

ROMA (ITALPRESS) –nelma riprende slancio nel 2026. Quest’anno il Pil dovrebbe crescere dello 0,6% (la previsione dello scorso ottobre 2024 era lo 0,9%), il prossimo dell’1%.È quanto emerge dal rapporto di previsione del Centro Studi“Energia, green deal e dazi: gli ostacoli all’economia italiana ed europea”. “è al”, sottolinea il Csc, spiegando che i dazi pesano come un conflitto commerciale: “L’escalation protezionistica può determinare un -0,6% di Pil. Il rischio è la fuga di aziende e capitali negli Usa”.Investimenti in caduta, virano in negativo. Sono attesi arretrare quest’anno del -0,8% (in linea con la dinamica tendenziale negativa già osservata nella seconda parte del 2024) e recuperare nel 2026 (+0,9%), rimanendo sostanzialmente stagnanti nel biennio.