Confindustria Benevento scalo merci di Ponte Valentino | siglato il protocollo operativo

E’ stato firmato oggi, nella sede di, ild’intesa per la definizione di un modello di gestione dello. A siglare l’accordo, il presidente degli industriali sanniti, Oreste Vigorito, il presidente del Consorzio Asi, Domenico Vessichelli e i rappresentanti di Assofer, Armando De Girolamo e della Federazione degli autotrasportatori, Felice Santoriello. Presente alla firma delil sindaco diClemente Mastella.L’accordo firmato oggi segue quello istituzionale sottoscritto qualche settimana fa con Comune e Provincia ed assume un carattere più. Lo scenarioAnche se la Campania rappresenta il 9,5% della popolazione e il 6,1% del Pil nazionale, solo il 3.6% dei trenicircolanti in Italia ha origine o destinazione in Campania, percentuale che scende al 3% se riferita alla massa lordo trasportata.