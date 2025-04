Confindustria abbassa le stime sul Pil + 06% nel 2025 Per l’industria rischio declino strutturale

Ilfattoquotidiano.it - Confindustria abbassa le stime sul Pil (+ 0,6% nel 2025). “Per l’industria rischio declino strutturale”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“La crescita in Italia riprende slancio solo nel 2026”. Anchevede nero. Il Centro studi dell’associazione degli imprenditori, ha rivisto al ribasso dal +0,9 al +0,6% la stima per il Pile vede in crescita dell’1% il Pil 2026. Incide un clima di incertezza “al massimo storico” legato anche alla guerra dei dazi che “pesano come un conflitto commerciale” (sebbene al momento si sappia poco o nulla su quali, quante e come le misure entreranno effettivamente in vigore, ndr).Può andare pure peggio, dice. La stima ipotizza che “l’impennata di incertezza duri per la prima metà del? e “non include l’effetto di ulteriori dazi e contro dazi”. Per gli economisti di via dell’Astronomia “lo scenario peggiore di un’eventuale escalation protezionistica” comporterà, invece, un ulteriore rallentamento del Pil con uno scostamento “del -0,4% nele del -0,6% nel 2026?, riducendo quindi la crescita attesa al +0,2% neled al +0,4% nel 2026.