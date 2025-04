Scuolalink.it - Conferma dell’insegnante di sostegno supplente per il 2025/26: regole, dubbi e questioni aperte

La gestione delle supplenze sulper il/26 è un tema centrale per le scuole italiane. Il DM n. 32 del 26 febbraio 2024 introduce la possibilità dire ildi, anche senza specializzazione, per garantire continuità didattica agli alunni con disabilità. Le famiglie potranno richiedere il mantenimento del docente in servizio .diper il/26:Scuolalink.