Ilrestodelcarlino.it - Conferenza sul tema dei giovani disabili e con autismo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questo pomeriggio a partire dalle 18 in sala Randi, all’interno del municipio (ingresso da via delle Torri) si terrà unache affronteràtiche legate al supporto dei bambini contà e, dal titolo ‘Costruire reti di supporto per il benessere dei bambini contà e autistmo’. L’evento è realizzato dalla associazione ‘La rosa dei venti’ in collaborazione con l’assessorato alle politiche per la famiglia. L’accesso è libero. Info: [email protected]