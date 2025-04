Scuolalink.it - Concorso straordinario CS 2025 in Trentino: come partecipare

Leggi su Scuolalink.it

La Provincia autonoma di Trento ha ufficializzato il calendario per la prova scritta delper collaboratori scolastici. L’appuntamento è fissato per martedì 27 maggioalle ore 14:00 presso il Centro Congressi del Grand Hotel Trento, situato in Piazza Dante n. 20. I candidati devono presentarsi con un documento di identità valido e .CSinScuolalink.