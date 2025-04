Quotidiano.net - "Con Poste un primo rafforzamento di Tim"

Con l’arrivo dicomeazionista di Tim il gruppo di tlc ha fatto un passo nel consolidamento, anche se c’è altra strada da percorrere. È il messaggio dell’amministratore delegato del gruppo di tlc, Pietro Labriola, dopo l’operazione che sabato scorso ha portato la società guidata da Matteo Del Fante a salire al 24,8% del capitale con l’acquisto per 684 milioni del 15% da Vivendi che è sceso al 2,5 per cento. "Abbiamo avviato ilpezzo. Quindi c’è ancora da fare", ha affermato Labriola parlando del nuovo ruolo diItaliane a margine dell’inaugurazione della rete 5G nella metro A di Roma. A proposito di una integrazione con Iliad, che il mercato scommette possa diventare preda di Tim, il manager si è limitato e rispondere che "in Europa, tutti quanti stanno dibattendo riguardo alla possibilità del consolidamento.