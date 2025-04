Anconatoday.it - Con l'Erasmus Generation Meeting 2025 «Ancona è finalmente di livello internazionale» (VIDEO)

Leggi su Anconatoday.it

– Da domani 1.200 studenti renderanno più viva e gioiosapartecipando all’, noto anche come Egm. L’evento universitario, giunto alla sua quarta edizione, si svolge infatti per la prima volta in Italia. Un privilegio assoluto per la città di.