Con il Crest la disabilità in scena al Tatà con Dal Paese di Bellosguardo

Tarantini Time QuotidianoContinuano le attività di “BES-T Community in Best Practice”, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.Alle ore 18.00 di venerdì 4 aprile si terrà, con ingresso libero e gratuito presso l’Auditorium, in via Grazie Deledda a Taranto, “Daldi”, l’evento di comunicazione conclusivo dell’omonimo laboratorio teatrale curato dal partner Soc. Coop.a r.l. nell’ambito del progetto (info 3332694897 – [email protected] ).Le attività del laboratorio teatrale, iniziate a febbraio, si sono svolte presso la sede della Cooperativa LOGOS, la capofila del progetto, e hanno coinvolto quaranta destinatari: minori con disturbo dello spettro autistico con i loro genitori, disabili in età adulta, operatori e siblings.