Sbircialanotizia.it - Con ‘Arte e Salute’ medicina e cultura alleate contro il cancro (e non solo)

Un’opera d’arte può aiutare i pazienti colpiti da malattie anche gravi come i tumori o le patologie degenerative. Fa sentire meglio un malato in quanto stimola le stesse aree celebrali del rivedere una persona amata. Andare per mostre ed eventi, ascoltare concerti, guardare un film o seguire uno spettacolo teatrale può rallentare l’invecchiamento e l’insorgere . L'articolo Conil(e non solo) è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.