Ilgiorno.it - Como, in frontiera con 70mila euro non dichiarati nel vano portaoggetti

Leggi su Ilgiorno.it

, 2 aprile 2025 – Nel retro deldell’auto con cui è arrivato in dogana, c’erano diversi sacchetti in cellophane contenenti valuta, ine franchi svizzeri di diversi tagli, per un totale di 69.280. Nondal conducente, un cittadino albanese di 40 anni domiciliato in Belgio, proveniente dalla Svizzera. E’ stato scoperto nei giorni scorsi durante i consueti controlli alladai militari della Guardia di finanza in servizio a Ponte Chiasso e dai funzionari dell'Agenzia delle dogane. L’uomo è stato fermato al valico autostradale di-Brogeda: alla domanda abituale, per capire se trasportasse al seguito denaro o valori di qualunque natura per importo pari o superiore ai 10mila, come previsto dalla normativa valutaria, il conducente ha dichiarato di avere con sé circa 8.