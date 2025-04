Lanazione.it - Commercio, l’estate che sarà. Eventi, c’è una prima bozza: "Clima di collaborazione"

Da un mercatino dell’artigianato nelle vie traverse al corso ad un fine settimana di arte e musica fino ad un evento di intrattenimento e degustazioni per la promozione dei pubblici esercizi del centro. Fino ad una programmazione del luglio pontederese capace di essere lungimirante, per capire fin da ora se per lo Shopping sotto le Stelle i commercianti preferiscano restare aperti il martedì e giovedì come da tradizione, oppure solo il giovedì, o ancora lasciando libero arbitrio ad ogni singola attività. L’assessore alAlessandro Puccinelli ha incontrato ieri pomeriggio i rappresentanti del Centro Commerciale Naturale e delle altre associazioni di categoria per iniziare a fissare le date e definire il programma degliche oltre alla Notte Bianca del 21 giugno andranno ad animare la prossimavera, estate fino all’inizio di autunno di Pontedera,di calettarsi poi nel periodo natalizio.