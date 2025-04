Today.it - Come sta andando Roberto De Zerbi con il Marsiglia

Leggi su Today.it

Il valzer delle panchine in Italia sta per cominciare e coinvolgerà quasi tutte le big del massimo campionato. Sta cercando un tecnico la Juventus, Tudor sarebbe infatti solo un traghettatore, cosìla Roma e l'Atalanta che perderanno, per motivi diversi, Ranieri e Gasperini. E poi c'è il.