Come la condanna di Le Pen non cambia la politica francese

Ladi Marine Le Pen a due anni di reclusione e cinque di interdizione da qualsiasi candidatura ha aperto un’ampia discussione nellae internazionale, ma a Parigi tutti si guardano bene dal cogliere al balzo la palla delladella leader sovranista.Ha iniziato lunedì dalla sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon, ricordando che anche senza la sua donna-simbolo il Rassemblement National sarà contrastato da La France Insoumise “in tutte le strade e le piazze” e che i processi non sono la via ideale per affrontare i rivali.Ha proseguito, martedì, François Bayrou, primo ministro e leader del Movimento Democratico (MoDem) centrista, uscito nel 2024 assolto da sette anni di grane per un processo per appropriazione indebita di fondi europei, sottolineando davanti all’Assemblea Nazionale che “qualsiasi decisione seria e ponderata in materia penale debba essere soggetta a ricorso prima del giudizio definitivo”.