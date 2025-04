Come funzionano le diffide in semifinale di Coppa Italia e quanti diffidati hanno Milan e Inter | il regolamento

Leggi su Sportface.it

Un doppio derby che vale una finale di. L’insegue la decima coccarda, ilsogna l’appuntamento con la sesta. A stabilire chi sfiderà una tra Bologna ed Empoli saranno due stracittadine: l’andata si gioca stasera nella San Siro rossonera alle 21:00, mentre il ritorno si giocherà con i nerazzurri in casa allo stesso orario di mercoledì 23 aprile. L’arbitro disarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna con Preti e Bacciniassistenti, mentre al Var co sarà Abisso. Ogni derby si gioca sui dettagli e anche un cartellino può essere decisivo.funziona ildeiinA differenza delle coppe europee, che prevedono l’estinzione dei cartellini gialli al termine dei quarti (in modo da evitare squalifiche in finale per somma di ammonizione), inlesi azzerano solamente al termine dei sedicesimi di finale.