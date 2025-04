Cultweb.it - Come funziona il codice Morse?

È stato per più di un secolo il più efficace e popolare sistema di comunicazione a lunga distanza, dall’importanza cruciale soprattutto in ambito bellico e marittimo: stiamo parlando del, sviluppato dall’inventore statunitense Samuelcon l’aiuto del collega e macchinista Alfred Vail. Raccontiamo la sua storia e spieghiamo il suomento proprio oggi, a 153 anni dalla morte del celebre studioso.Il(o alfabeto)è un sistema di trasmissione di lettere, numeri e segni di punteggiatura tramite dei segnali a intermittenza opportunamente codificati. Esso si serve fondamentalmente di 4 simboli in combinazione tra loro: punto, linea, intervallo corto e intervallo lungo. Originariamente, nella prima versione sviluppata dae Vail, ilprevedeva varie combinazioni di punti e linee, ognuna delle quali corrispondeva a un numero; ogni numero corrispondeva a sua volta a una parola, riportata in un apposito libretto.