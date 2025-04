Dayitalianews.com - Come acquistare una casa a 1 euro a Penne: così si ripopola uno dei borghi più belli d’Italia

Il piccolo borgo di, incastonato nella provincia di Pescara, ha conquistato l’attenzione internazionale grazie a un’innovativa iniziativa volta a contrastare lo spopolamento del suo centro storico: la vendita di abitazioni al prezzo simbolico di un. Dopo che la CNN ha diffuso la notizia, l’interesse per il progetto è schizzato alle stelle, con oltre 1.700 richieste pervenute al Comune in appena dieci giorni.Sebbene il concetto delle case a 1non sia una novità in Italia,si distingue per un aspetto decisivo: non è previsto alcun deposito cauzionale. Gli acquirenti devono semplicemente impegnarsi a ristrutturare l’immobile entro tre anni dall’acquisto, contribuendoa ridare vita alle antiche abitazioni cadute in abbandono.Questa iniziativa aveva già dato prova del suo successo nel 2022, quando aveva portato alla vendita di tre immobili e all’arrivo di nuovi residenti, tra cui una coppia statunitense proprietaria di un ristorante a Philadelphia specializzato in cucina abruzzese.