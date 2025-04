Lanazione.it - Coltello alla gola del cassiere, paura al supermercato

Grosseto, 2 aprile 2025 – Due giovani sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto disposto dprocura grossetana per la rapina avvenuta il 27 marzo scorso in undi Grosseto. I due sono stati individuati in base a indagini svolte dai carabinieri che li hanno poi arrestati, in particolare grazie all'esame delle immagini di videocamere di sorveglianza, sia private che pubbliche, "rivelatesi molto importanti nella ricostruzione dei movimenti e poi dell'identità dei due", si spiega in una nota dell'Arma. Il fermo è avvenuto due giorni dopo la rapina ma è stato reso noto solo oggi. Ad agire neldue persone travisate. Dopo aver fatto irruzione nel negozio, in pieno orario di apertura, avevano minacciato ilcon un: dopo averlo preso per lada dietro avevano prelevato l'incasso, circa 500 euro, scappando a piedi subito dopo.