Lanazione.it - Coltellata alla gola, arrestato un 54enne a Reggello. L’accusa è tentato omicidio

, 2 aprile 2025 – Episodio di violenza in un bar del centro di, dove un uomo di 54 anni, italiano e ben conosciuto dalle forze dell’ordine, è statocondi. Il soggetto ha aggredito senza apparente motivo un giovane del posto mentre si trovava in compagnia della fidanzata. E’ successo lo scorso fine settimana: il giovane è stato assalito dall'aggressore con un coltello. L'intervento immediato dei Carabinieri, allertati da testimoni sul posto, ha permesso di fermare la violenta escalation: nonostante l'aggressività del soggetto, che hadi opporsi anche alle forze dell'ordine, è stato infine neutralizzato e tratto in arresto per i reati die resistenza a pubblico ufficiale. La vittima, colpita in un punto critico del collo, è stata tempestivamente soccorsa e trasportata all'ospedale di Bagno a Ripoli, ma per fortuna non è in pericolo di vita.