361magazine.com - Colpo di scena al processo Totti-Blasi: spunta la verità sull’amante segreto

Cristiano Iovino confessa tutto in tribunale: il matrimonio tra Francescoe Ilaryera già finito? Il giorno dellain aula è arrivato. Il divorzio tra Francescoe Ilarycontinua a regalare colpi di. Ieri, al Tribunale di Roma, si è tenuta un’udienza cruciale con la testimonianza di Cristiano Iovino, il personal trainer da tempo al centro del gossip. Chiamato dai legali dell’ex capitano della Roma, Iovino ha fatto dichiarazioni esplosive, smentendo la versione della conduttrice.“Altro che amicizia”: la versione di Iovino ribalta tuttoDa sempre, Ilaryha sostenuto che tra lei e Cristiano Iovino ci fosse solo un rapporto di amicizia. Una versione che il personal trainer ha demolito davanti al giudice. Come riportato dal Corriere della Sera, Iovino ha confermato di aver avuto una vera e propria relazione con la conduttrice, iniziata nel 2021, quando il matrimonio conera ancora formalmente in piedi.