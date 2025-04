Ilfattoquotidiano.it - “Collega, chiuda un occhio, stiamo registrando un programma”: Elettra Lamborghini implora un’agente di polizia di non multare il suo autista

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non importa quanto tu sia famoso, sfuggire a una multa è impossibile. Elo sa bene, soprattutto dopo aver cercato di convincere un agente dia “chiudere un” su una multa ricevuta. Nel video, che ha fatto il giro dei social, la cantante e star dei social appare insieme al suo team mentre il suoviene fermato dalla.Mentre gli agenti procedono con la multa,ha cercato in tutti modi di alleggerire la situazione. L’obbiettivo? Ottenere uno sconto della sanzione. “Ci ha fatto un multone, veramente”, commenta, aggiungendo anche: “Quanto ci ha fatto? 90,30 euro?”. Agli agenti si è giustificata spiegando che stavanoun reality show. Poi ha concluso scherzando: “Lo sconto?”. I fan sui social si dividono: alcuni si divertono per la spontaneità della cantante, mentre altri si chiedono perché continui a chiamare l’agente “”.