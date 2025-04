Ilgiorno.it - Codogno, ladri a bordo di una Bmw inseguiti dai carabinieri si schiantano contro un muro: arrestati

(Lodi), 2 aprile 2025 – Un altro folle inseguimento in pieno centro storico ditra una vettura una Bmw station wagon e alcune pattuglie dei: il fatto è avvenuto intorno alle 14 la macchina, ha ingaggiato un testa a testa con i militari dell'Arma fino a viale Vittorio Veneto quando, all'altezza del semaforo per San Fiorano, l'auto dei fuggiaschi si è schiantataundi cinta di un'abitazione, sfasciando completamente una plancia degli avvisi del comune. I, tre pattuglie, hanno successivamente portato gli occupanti in caserma a sirene spiegate. Gli accertamenti sono ancora in corso per capire l'esatto motivo della fuga, legato probabilmente ad un episodio criminoso. La fugasembra essere diventata negli ultimi mesi una pista per inseguimenti tra forze dell’ordine e conducenti che non si fermano all’alt.