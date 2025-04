Ilfattoquotidiano.it - Coccodrillo sbrana un uomo e poi nuota tenendo il corpo tra le fauci, i testimoni: “Abbiamo provato a salvarlo gridando, ma non ci ha sentito”

Nel Sulawesi Centrale, undi 51 anni è stato ucciso da unmentreva nelle acque della spiaggia di Talise. L’aggressione mortale è avvenuta sotto gli occhi di alcuni bagnanti. La vittima, identificata come Sadarwinata, è stata attaccata dal rettile senza nemmeno accorgersene. Come spiegato dal portavoce della polizia locale, “alcunioculari hanno gridato per lanciare un avvertimento, ma la vittima era in acqua e non ha”.Dopo l’attacco, ilha afferrato ildi Sadarwinata e si è allontanato rapidamente,ndo verso la riva con la vittima ancora in bocca. Secondo il portavoce della polizia, “purtroppo la vittima è stata trovata morta a causa delle ferite da morso ed è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Palu per un esame autoptico.