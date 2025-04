Lanazione.it - Cocaina nascosta nei calzini per eludere il fiuto dei cani

La Spezia, 2 aprile 2025 – Nasconde lanell'auto, ma la polizia se ne accorge: arrestato un uomo. Nel corso di uno dei consueti servizio antidroga effettuati a Sarzana da personale della squadra mobile spezzina, è stata individuata un’autovettura sospetta, condotta da un cittadino nord africano. L’auto intercettata in via Aurelia, dopo i primi accertamenti sulla targa, era già stata segnalata come sospetta da altri uffici di polizia, motivo per il quale gli uomini della Mobile – coadiuvati da una volante del Commissariato di Sarzana – hanno proceduto al suo controllo. Alla guida un quarantaseienne cittadino marocchino che, davanti agli agenti, ha manifestato subito forte agitazione e nervosismo. Durante la perquisizione gli agenti si sono accorti che il soffietto del cambio era amovibile e che lì era stato ricavato un vano segreto, all’interno del quale sono stati rinvenuti circa 100 grammi di