Clamoroso retroscena sulla rottura tra Shaila e Lorenzo: "C'entra Alfonso D'Apice"

Personaggi Tv. è coinvolto in un retroscena che riguarda la rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Proprio a ridosso della finale del Grande Fratello, la ballerina ha deciso di lasciare, suscitando sorpresa anche nel conduttore, Alfonso Signorini. Alcuni sostengono che dietro ci sia lo zampino di Alfonso D'Apice. con la rottura tra Shaila e Lorenzo? Il retroscena Alcuni sostengono che dietro la rottura tra Shaila e Lorenzo ci sia lo zampino di Alfonso D'Apice. "Shaila è stata influenzata da Alfonso", titola Sussidiario.