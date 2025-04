Ilrestodelcarlino.it - Città 30 a Bologna, la svolta del Comune: “Faremo più controlli stradali”

, 2 aprile 2025 – “Piùdi polizia sulle strade, ancora interventi per garantire maggiore sicurezza stradale e presto un nuovo incontro con il comitato30“. L’assessore comunale alla Nuova Mobilità Michele Campaniello scandisce i prossimi impegni in programma nell’ambito del progetto30, dopo l’annuncio dell’avvio dei nuovi lavori nell’area delle vie Rovighi, Tagliacozzi e Molinelli e in via Felice Battaglia.. Presidio di residenti e attivisti del comitato “Basta incidenti in via Molinelli” all’angolo tra via Molinelli e via Baroni, per chiedere alinterventi urgenti di messa in sicurezza della strada. Assessore, a che punto siamo nel Quartiere Santo Stefano? “Parliamo di un intervento molto significativo che va a migliorare la sicurezza stradale in quell’area, che non è soltanto composta da via Tagliacozzi, Rovighi o Molinelli, ma anche da tutte le vie laterali.