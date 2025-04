Cinisello Balsamo Milano 22enne trovata con un coltello conficcato nella nuca | È stato uno sconosciuto

Leggi su Open.online

all’interno della sua abitazione di) con undalla lama lunga 15 centimetri piantatotesta. Una, originaria della Sri Lanka, è stata portata d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza: non è in pericolo di vita. La giovane ha scritto su un foglio di carta di essere stata aggredita in casa da uno. Sull’episodio, avvenuto nell’appartamento che condivide con la madre e la sorella nell’hinterland milanese martedì 1 aprile, indaga ora la polizia. Gli agenti hanno sentito l’ex fidanzato, con il quale la ragazza si è lasciata lo scorso novembre. Ma nei suoi confronti non è al momento emerso nulla. La possibile ricostruzioneNessun segno di effrazione è stato, inoltre, notato dagli agenti intervenuti nell’appartamento. Quindi potrebbe essere stata lei ad aprire la porta di casa.