Cinema in lutto morto improvvisamente il grande attore

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il mondo delè inper la morte di uno dei suoi più grandi protagonisti, scomparso all’età di 65 anni. Tra i primi a dare la notizia della sua morte sono stati i giornalisti di TMZ, che hanno riportato il decesso dovuto a una brutta polmonite. La notizia è stata poi confermata dalla figlia dell’in un’intervista rilasciata al New York Times. L’era una delle figure più iconiche del panoramatografico internazionale, con una carriera lunga decenni e che lo ha visto protagonista di innumerevoli successi ale in televisione. Come detto, la notizia della sua improvvisa scomparsa è stata data da TMZ e poi confermata dalla figlia. Qualche anno fa aveva parlato dei un tumore alla gola che gli avevano diagnosticato: “Mi hanno trovato un tumore alla gole, sto ancora guarendo.