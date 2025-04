Screenworld.it - Cinema Circus: Le nuove eroine del cinema d’azione

Uno dei risvolti più interessanti del movimento Me Too è stato quello di cambiare e far evolvere la figurina dell’eroina nel. Senza inventare niente perché, ovviamente, donne capaci di scene spettacolari e capaci di stendere maschi e mostri ce ne sono fin dagli anni ’70, ovvero fin dalla seconda ondata del femminismo, con figure come Pam Grier e le Charlie’s Angels, per non parlare delle spadaccine che riempivano icinesi a partire dagli anni ’60 di Rondine d’oro e delle sue Implacabili lame. Poi sono arrivati gli anni ’80 con Ellen Ripley che smembrava xenomorfi e Sarah Connor che terminava i Terminator, ma soprattutto con Michelle Yeoh, che rivoluzionò pionieristicamente la figura femminile dele arti marziali con film come Yes Madam insieme a un’altra eroina marziale come Cynthia Rothrock, The Heroic Trio (al cui confronto gli angeli di Charlie si rinchiudono in convento) e The Stunt Woman, per realizzare il quale rischiò di morire.