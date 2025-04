Romadailynews.it - Cina: Xinjiang, visuale in prima persona di addetti al lavoro su rete elettrica

Leggi su Romadailynews.it

Degli elettricisti si arrampicano in alto nel deserto del Gobi per ispezionare ed eseguire la manutenzione delle linee elettriche nellocinese. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6054599/6054599/2025-04-02/-in--di--al--su-Agenzia Xinhua