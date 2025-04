Romadailynews.it - Cina: servizio di traduzione basato su DeepSeek aiuta soccorsi per sisma in Myanmar

Leggi su Romadailynews.it

Una piattaforma di traduzioni specializzate, alimentata dal modello cinese di IA, e’ stata utilizzata per sostenere le squadre cinesi di soccorso nelle aree colpite dal terremoto in, offrendo un’assistenza linguistica in tempo reale per agevolare le operazioni di emergenza. Lo strumento didal cinese al birmano e’ stato creato su misura per scenari di risposta ai disastri, secondo il suo sviluppatore Han Lintao, vice preside della School of English and International Studies, della Beijing Language and Culture University (BLCU). E’ stato sviluppato un giorno dopo il terremoto di magnitudo 7.9 che ha colpito ilil 28 marzo, su richiesta di un gruppo di soccorritori cinesi, ha aggiunto Han. “Sebbene siano disponibili diversi strumenti dicinese-birmano, nessuno e’ ottimizzato per le operazioni di soccorso.