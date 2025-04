Romadailynews.it - Cina: presenta piano per aumentare sostegno finanziario a innovazione tech

Laieri hato unper rafforzare i servizi finanziari per le imprese basate sulla tecnologia, nell’ambito degli sforzi del Paese per promuovere progressi integrati nell’tecnologica e industriale. Il, pubblicato congiuntamente dall’Amministrazione nazionale per la regolamentazione finanziaria, dal ministero della Scienza e della Tecnologia e dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, delinea le misure per potenziare i servizi finanziari, tra cui la creazione di un meccanismo di servizi, la fornitura di prodotti, i servizi specializzati e le capacita’ di controllo del rischio. Ilmira a promuovere la creazione di un meccanismo di servizi finanziari, sostenendo parti come i governi a tutti i livelli, le imprese tecnologiche, le istituzioni finanziarie, i fondi di venture capital e le agenzie di servizi di intermediazione di terze parti nella costruzione di un ecosistema di servizi finanziari tecnologici a piu’ livelli.