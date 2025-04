Romadailynews.it - Cina: portavoce, Paese da’ benvenuto a piu’ amici stranieri in visita

Laadottera’ ulteriori misure di agevolazione per i viaggi transfrontalieri, ampliando il proprio calorosoagliche visiteranno la, ha dichiarato ieri undel ministero degli Esteri. Moltihanno recentementeto la, tra cui alcuni top influencer sui social media. Hanno scritto e usato l’obiettivo della fotocamera per condividere cio’ che hanno visto qui. Alcuni utenti di Internet all’estero hanno dichiarato di aver visto unadiversa da quella di cui avevano sentito parlare. In risposta a una domanda pertinente, ilGuo Jiakun ha dichiarato, durante un briefing quotidiano con la stampa, che negli ultimi mesi si e’ assistito a un’agenda fitta di appuntamenti per la diplomazia cinese e a una continua varieta’ di eventi di scambi interpersonali.