Cina: le due facce dell'IA, funzionario ICRC esprime preoccupazioni su sue applicazioni

Balthasar Staehelin, a capo della delegazione regionale dell’per l’Asia orientale, ha dichiarato in una recente intervista a Xinhua che l’IA presenta “duedi una medaglia”. Le suederivano dall’usoin ambito bellico.Guardate il video per scoprire cos’altro ha da dire sull’intelligenza artificiale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6054547/6054547/2025-04-02/-le-due--dell-ia--su-sue-Agenzia Xinhua