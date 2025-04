Romadailynews.it - Cina: Guizhou, contea di Guiding sviluppa turismo rurale

Delle turiste in abiti tradizionali sono fotografate in una base di coltivazione di pesche gialle nelladi, nella provincia sud-occidentale cinese del, ieri primo aprile 2025., con un modello di sviluppo che integra agricoltura e, negli ultimi anni hato vigorosamente industrie specializzate come la colza, le pesche gialle e la piantagione di rose di roxburgh. In primavera, quando i boccioli sono in piena fioritura, sempre piu’ persone arrivano nella, dando impulso alin settori come la ristorazione, gli alloggi in famiglia e i trasporti. Delle turiste si scattano dei selfie in un punto panoramico della cittadina di Panjiang,di, nella provincia sud-occidentale cinese del, ieri primo aprile 2025.