Cina | Guangxi promuove patrimoni culturali immateriali

Degli studenti si esercitano con il Lusheng, un tradizionale strumento a fiato a canna, nella contea autonoma Miao di Rongshui, nella regione autonoma meridionale cinese delZhuang, il 28 marzo 2025. Diverse attivita’ sono state organizzate nelle scuole e nei cluster residenziali rurali delperre i. Degli studenti in costumi etnici danzano nella contea autonoma Miao di Rongshui, nella regione autonoma meridionale cinese delZhuang, il 25 marzo 2025. Diverse attivita’ sono state organizzate nelle scuole e nei cluster residenziali rurali delperre i. Dei bambini in costumi etnici giocano a Touhu, o pitch-pot, un antico gioco in base al quale i giocatori devono lanciare in un vaso delle frecce da una certa distanza, nel villaggio di Shanping, contea di Cangwu, nella regione autonoma meridionale cinese delZhuang, il 25 marzo 2025.