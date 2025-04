Romadailynews.it - Cina: estende indagine antidumping su brandy importato da UE

Il ministero cinese del Commercio oggi ha annunciato di volerre la durata di un’sulproveniente dall’Unione Europea (UE). Data la complessita’ del caso e in conformita’ con le normative vigenti, il ministero ha deciso dire ulteriormente l’fino al 5 luglio 2025, ha dichiarato in un comunicato pubblicato sul suo sito. Il ministero ha avviato l’il 5 gennaio dello scorso anno, a seguito di una richiesta della China Alcoholic Drinks Association per conto dell’industria nazionale. Lo scorso dicembre, l’e’ stata estesa fino al 5 aprile di quest’anno. L’riguarda gli alcolici ottenuti dalla distillazione di vino d’uva in contenitori di capacita’ inferiore a 200 litri importati a partire dal primo ottobre 2022 fino al 30 settembre 2023, secondo il ministero.