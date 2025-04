Ilrestodelcarlino.it - Cicloturismo, lezione dedicata ai balneari

Come intercettare i cicloturisti e attrarli nelle Marche. Si terrà martedì 8 alle 17, nella sala consiliare del Comune, un corso di formazione gratuito e riservato agli operatoridei Comuni di Ancona, Fano, Civitanova, Potenza Picena, San Benedetto e Senigallia, su come valorizzare il crescente flusso di cicloturisti. L’appuntamento rientra nel corso di formazione gratuito "Pedalare verso il futuro – Come migliorare l’accoglienza per i cicloturisti", promosso dal progetto NoiMarcheBikeLife, che da anni lavora per rendere le Marche un punto di riferimento per il turismo su due ruote. "Siamo felici di ospitare questo momento di formazione su un settore strategico come il– ha detto il sindaco Ciarapica –. Valorizzare la sinergia tra turismo balneare e mobilità sostenibile è una sfida che ci vede protagonisti, e occasioni come questa rappresentano un’opportunità per gli operatori del territorio".