Ciclismo | Powless vince la Dwars Door Vlaanderen 2025 Visma beffata

Neilsonbeffa laLease a Bike e fa saltare il banco alla. Dopo una lunga fuga assieme ai treWout Van Aert, Matteo Jorgenson e Tiesj Benoot, il portacolori della EF Education – EasyPost batte in volata il trio rivale per prendersi una vittoria sorprendente nella corsa belga. Trionfo difiglio del disastro dellanegli ultimi metri. Al traguardo Van Aert è secondo davanti a Benoot. Jorgenson quarto a cinque secondi. I primi quattro fanno il vuoto andando in fuga ai -70 km. In quinta piazza c’è Mads Pedersen (Lidl-Trek) a 45? di ritardo. Il danese regola l’olandese Tibor Del Grosso (Alpecin-Deceuninck) al fotofinish. Nella volata per il settimo posto la spunta il belga Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale) sul connazionale Arjen Livyns (Lotto Cycling Team), sullo svizzero Stefan Kung (Groupama FDJ) e sull’altro belga Alec Segaert (Lotto Cycling Team).