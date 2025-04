Ciclismo, Elisa Longo Borghini vince il Giro delle Fiandre 2025

Leggi su Ilfaroonline.it

E’ stato uno spettacoloall’edizionedel. La vincitrice di due tappe della competizione, in carriera, ha dimostrato di essere in grande condizione fisica.L’Azzurra, due volte bronzo olimpico, con la divisa del Team UAE ADQ, ha realizzato una straordinaria azione solitaria, a 30 km dal traguardo. Ha tessuto una grandissima gara dove ha dato cuore e carattere, alzando le braccia al traguardo.L’Italia applaude ancheBalsamo. Quest’ultima, portacolori della Lidl-Trek, è salita sul terzo gradino del podio. Come riporta feder.it ‘nella volatabattute si è dovuta inchinare alla campionessa del mondo Lotte Kopecky. Anche Vittoria Guazzini e Maria Giulia Confalonieri hanno offerto una prestazione maiuscola, chiudendo rispettivamente in settima e ottava posizione’.