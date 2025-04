Serieanews.com - Ciao Suor Paola: da Idris a Van Wood, Quelli Che… non ci sono più

Leggi su Serieanews.com

Un saluto ae a quell’Italia della domenica pomeriggio che sembrava un grande salotto condiviso. Dove il calcio era solo l’inizio della storia: daa VanChe. non cipiù (Foto: LaPresse) – serieanews.comDomenica pomeriggio. Il rumore di una moka, l’odore di sugo che arriva dalla cucina, la tv accesa su Rai 2. Non c’è ancora il calcio in diretta, ma in qualche modo si ha già la sensazione di stare nel cuore del campionato. Perché c’è un programma che da solo basta a riempire il pomeriggio, anche senza gol:che il calcio.E in mezzo a Teocoli che imita Caccamo, a Brosio col microfono sotto la pioggia, e ai finti collegamenti con lo stadio, c’era sempre lei:, seduta in tribuna, con la sciarpa della Lazio e lo sguardo da chi sa benissimo che il tifo è una questione di cuore, ma anche di spirito.