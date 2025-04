Chloe – Tra seduzione e inganno | la spiegazione del finale del film

Leggi su Cinefilos.it

– Tra: ladeldelAtom Egoyan, che ha fatto la sua comparsa sulla scena come parte della New Wave di Toronto degli anni ’80, ha una predilezione per la realizzazione diche sono principalmente studi sui personaggi e che si fondono con temi psicosessuali. Il suo Exotica incorpora i migliori aspetti di un thriller erotico, offrendo una ricca e vertiginosa discesa in un labirinto di segreti e inganni, in cui il fascino sessuale lega una trama intrigante fino alla fine. Quasi 15 anni dopo, Egoyan ha diretto– Tra, un remake del thriller erotico francese Nathalie., che affronta le ansie di un’anziana donna sposata che sospetta che il marito sia un adultero.Sebbene i duecondividano lo stesso nucleo narrativo, il trattamento di Egoyan dell’argomento prende alcune pieghe inaspettate, culminando in unmacabro che si discosta significativamente da quello del dramma psicosessuale francese.