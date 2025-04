Ilgiorno.it - Chiama i soccorsi perché sta male. Ritrovato dopo 20 giorni il 17enne

ildi Bollate, ora è ricoverato all’ospedale San Paolo di Milano. La scomparsa risale a martedì 11 marzo, quando il ragazzo era stato accompagnato dal nonno alla scuola superiore Russell-Fontana di Garbagnate Milanese, ma nella scuola non era mai entrato. Ieri notte la svolta, una richiesta di soccorso al numero unico di emergenza urgenza 112. Il ragazzo ha chiesto aiutonon stava bene. Dalle prime ricostruzioni, ilha dormito per venti notti in un capannone abbandonato in zona Barona. Proprio da li è partita la richiesta di soccorso. Dal momento in cui il diciassettenne non era rincasato sono partite una serie di appelli da parte della famiglia, tramite volantini nel territorio del Rhodense e sui social. Famiglia e amici erano intervenuti anche alla trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto“ del 19 marzo, quando il padre aveva dichiarato a N.