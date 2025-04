Lettera43.it - Chi sono gli italiani più ricchi nel 2025 nella classifica dei miliardari di Forbes

Leggi su Lettera43.it

deideldi, che quest’anno comprende ben 3.028 nomi, figurano anche decine di. Per trovare il primo bisogna scendere fino alla 41esima posizione, occupata da Giovanni Ferrero che, con un patrimonio stimato di 38,2 miliardi di dollari, si conferma l’uomo più ricco d’Italia.top 100 mondiale cialtri due connazionali, ovvero Andrea Pignataro al 53esimo posto con 34,2 miliardi e Giancarlo Devasini al 90esimo con 22,4 miliardi. Vediamo chi altro c’è tra glipiù.Giancarlo Devasini (Imagoeconomica).I 10piùnelQuesta la top 10 deglipiù, con il relativo patrimonio in dollari, la loro azienda e il numero di posizioneglobale di:Giovanni Ferrero (Ferrero, dolci) con 38,2 miliardi (41esimo posto a livello mondiale)Andrea Pignataro (Ion Group, finanza) con 34,2 miliardi (53esimo posto a livello mondiale)Giancarlo Devasini (Tether, criptovalute) con 22,4 miliardi (90esimo posto a livello mondiale)Giorgio Armani (Armani, abbigliamento e accessori di lusso) con 11,8 miliardi (208esimo posto a livello mondiale)Paolo Ardoino (Tether, criptovalute) con 9,5 miliardi (293esimo posto a livello mondiale)Piero Ferrari e famiglia (Ferrari, automobili) con 9,2 miliardi (311esimo posto a livello mondiale)Francesco Gaetano Caltagirone (Caltagirone, costruzioni) con 8,2 miliardi (369esimo posto a livello mondiale)Massimiliana Landini Aleotti e famiglia (Menarini, farmacia) con 7,2 miliardi (453esimo posto a livello mondiale)Miuccia Prada, Patrizio Bertelli (Prada, abbigliamento e accessori di lusso), Nicoletta Zampillo, Rocco Basilico, Claudio Del Vecchio, Paola Del Vecchio, Clemente Del Vecchio, Leonardo Maria Del Vecchio, Luca Del Vecchio e Marisa Del Vecchio (EssilorLuxottica, ottica) con 6,6 miliardi ciascuno (512esimo posto ex aequo a livello mondiale)Gianfelice Rocca e Paolo Rocca (Techint, siderurgia) con 5,8 miliardi (605esimo posto ex aequo a livello mondiale)Articolo completo: Chiglipiùneldeididal blog Lettera43