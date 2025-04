Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex di Manuela Moreno, tutti e tre i matrimoni annullati: dall’ultimo Giacomo Maiolini a Galliani

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, l’ultimo compagno di, è un discografico italiano, fondatore della casa discografica Time Records e molto seguito nell’ambiente musicale. La storia tra i due è entrata nel vivo ed ad un certo punto la coppia sembrava ormai dover sposarsi. La proposta è arrivata nell’Agosto del 2023 e le cose sembravano filare liscio, ma improvvisamente è cambiato tutto.ha spiegato che è cambiato tutto con un viaggio, lui è andato a Bali e lei è rimasta con la famiglia per paura che i genitori avessero qualche problema. Non è la prima volta che persalta ilo a poco tempo dall’evento, anzi nello specifico gli è capitato addirittura ben tre volte: “Una volta a tre giorni prima delo è proprio sparito. Lo aspettavo a casa con un lombetto di carne, una portata del ricevimento, che dovevamo assaggiare per il pranzo di nozze.