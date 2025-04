Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 2 aprile 2025 su Rai 3

Chi?, ledel 2su Rai 3Questa sera – mercoledì 2– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. In primo piano il caso di Andrea, il giovane studente di informatica morto a Perugia in seguito all’ingestione di una dose massiccia di un farmaco soggetto a prescrizione: il programma mostrerà una nuova ricetta falsa spedita dopo la morte del ragazzo. C’è un giro di false ricette per medicinali riservati ai malati terminali e molti medici hanno scritto a “Chi?” allarmati: com’è possibile che i dati vengano utilizzati a loro insaputa?Si parlerà poiscomparsa di Paolo: non va all’incontro dal notaio con il fratello gemello Luca e sparisce nel nulla.