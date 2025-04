Cultweb.it - Chi era Val Kilmer, da Top Gun a Jim Morrison, segnò gli anni ’80-’90 di Hollywood

Dopo una lunga malattia, un cancro alla gola che gli aveva tolto la capacità di parlare, è morto nelle scorse ore Val, uno degli attori più amati dinegli’80 e ’90. Nato il 31 dicembre 1959 a Los Angeles,ha studiato alla prestigiosa Juilliard School di New York, distinguendosi per il suo talento teatrale prima di affermarsi nel cinema. Debuttò al cinema nello spassoso ‘Top Secret!’ (1984) di Jim Abrahams, David Zucker e Jerry Zucker.Tuttavia raggiunse la fama internazionale nel 1986 con il ruolo di Tom “Iceman” Kazansky in Top Gun, al fianco di Tom Cruise. Il personaggio, un pilota di caccia della Marina dagli atteggiamenti freddi e competitivi, è diventato uno dei più amati del film, contribuendo a consolidare l’immagine dell’attore come una star d’azione e regalandogli anche l’ultima emozione sul set, in un toccante cameo in Top Gun: Maverick.